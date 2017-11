Cabaña del Primo: melhor restaurante de carne em Fortaleza

A matriz, instalada num agradável imóvel com pé-direito alto, janelões de madeira e cortinas que deixam a luz natural entrar, é o primeiro de três endereços da rede cearense — o segundo funciona no Shopping RioMar e o terceiro abriu as portas em 2015, na cidade de Teresina, no Piauí. O cardápio, recentemente reformulado pela chef Louise Benevides, começa com entradas difíceis de recusar. É o caso das empanadas de carne ou de queijo mussarela, alho-poró e cogumelos (R$ 13,00, com duas unidades) e dos tentáculos de polvo confitado com coulis de pimentão, pesto de coentro e azeite aromatizado com limão e alho (R$ 42,00). Para a etapa seguinte, vêm da parrilla cortes exclusivos como o bife del primo (R$ 79,00, 250 gramas), obtido do contrafilé bovino, e clássicos de primeira linha como o short rib (R$ 65,00, 450 gramas) e o rib eye wagyu (R$ 149,00, 350 gramas). Guarnições como arroz biro-biro (R$ 21,00), purê de batata com azeite de trufas negras (R$ 24,00) e risoto de parmesão com crocante de presunto de Parma (R$ 29,00) são cobradas à parte. O sotaque portenho volta a aparecer na lista das sobremesas, na qual se destacam o alfajor com recheio de doce de leite e cobertura de ganache de chocolate (R$ 18,00) e os churros com doce de leite (R$ 23,00). A maioria dos cerca de 150 vinhos disponíveis é proveniente da importadora Grand Cru, cuja loja funciona anexa ao salão da matriz. O malbec argentino Pulenta La Flor (R$ 98,00) está entre as boas opções. Jardins Open Mall, Rua Maria Tomásia, 503, Aldeota, ☎ 3244-3691 (124 lugares). 11h30/0h; Shopping RioMar, ☎ 3035-3691 (169 lugares). 11h/0h. Aberto em 2007. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: Santa Grelha

A porção com quatro mini-hambúrgueres de picanha com queijo, alface, bacon crocante e tomilho (R$ 29,00) pode abrir o apetite. A refeição carnívora segue com a picanha supra-sumo, (R$ 79,00, 300 gramas), acompanhada de farofa de ovos (R$ 21,00). O menu também lista o fat iron, corte americano com pouca gordura (R$ 62,00, 300 gramas), que combina com cuscuz marroquino (R$ 28,00). Ambos os cortes harmonizam com o tinto argentino Alfredo Roca Merlot (R$ 119,00), um dos 270 rótulos da carta de vinhos. A sobremesa que reúne brownie, churros, cocada e mil-folhas de doce de leite em tamanho míni (R$ 28,00) arremata a refeição. Rua Tibúrcio Cavalcante, 790, Meireles, ☎ 3224-0249 (130 lugares). 11h30/22h (sex. e sáb. até 23h); Shopping Iguatemi, Edson Queiroz, ☎ 3241-5541. 11h30/23h. Aberto em 2000. $$$

3º lugar: Cort Carnes Nobres

Como sugere o nome da casa, o menu lista cortes premium como picanha de wagyu (R$ 360,00), t-bone (R$ 129,00) e prime rib (R$ 167,00), todos vendidos por quilo. O serviço funciona da seguinte forma: o cliente escolhe a peça na loja e dirige-se à cobertura, onde a carne será assada ao estilo uruguaio e servida com brócolis, abobrinha e pimentões grelhados. Para aplacar o calor, sessenta rótulos de cerveja, como a vienna lager nacional Biritis (R$ 30,00, 600 mililitros). Rua Professor Dias da Rocha, 247, Varjota, ☎ 3051-5503 (70 lugares). 17h/0h (qua. a sex.). Aberto em 2016. $$