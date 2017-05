Bruno se desculpa por bebedeira em show: ‘Não me lembro de nada’

O sertanejo Bruno, que faz dupla com Marrone, divulgou nesta terça-feira em seu perfil no Instagram um vídeo em que pede desculpas por ter se apresentado embriagado na Festa Nacional do Milho de Patos de Minas (Fenamilho), em Minas Gerais, no sábado. O cantor, que aparece entornando copos de uísque em vídeos feitos pelo público, diz que estava tomando remédio e que, “do meio do show para a frente”, não se lembra mais de nada.

“Oi, galera, estou aqui para explicar o que aconteceu no show de Patos de Minas. Eu tenho 31 anos de dupla com o Marrone e nunca tinha acontecido isso comigo”, diz o músico. “Já bebi, já bebi no palco, já coloquei o pessoal para beber comigo. Eu sou muito forte para beber. Só que estou tomando um remédio e, na verdade, eu tomei dois remédios, um na hora em que fui dormir e depois do almoço. E o show foi cedo, então não deu tempo de o remédio sair do organismo. E tomei uns ‘uísque caubói'”, disse, se referindo à modalidade da bebida sem gelo.

“Do meio do show para a frente, eu não lembro de mais nada”, continua. “Eu quero pedir desculpa, perdão. Eu prometo voltar a Patos de Minas e fazer um super show, como a gente sempre fez. Desculpem, me perdoem, as pessoas que me amam, e eu tenho certeza de que sim. Mas tem muita gente maldosa também. Desculpa. Quem me ama vai me perdoar. De coração, peço perdão. Espero voltar a Patos de Minas. Desculpa aí.”

Desculpa!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 A post shared by 👻 Snap: Brunodobem (@brunooficialmarrone) on May 30, 2017 at 11:16am PDT

Circulam pelas redes sociais vídeos em que Bruno aparece andando pelo palco, sem cantar, enquanto segura um copo com uma bebida. Em outro vídeo, Bruno brinca com Marrone, que parece incomodado com o comportamento do companheiro, muito alegre e expansivo. Na página da Fenamilho no Facebook, muitos fãs reclamaram. “Meu Deus, o que aconteceu com o Bruno? Em toda minha vida, nunca fui em um show tão ruim. Ele estava fora da casinha por completo, muito bêbado a ponto de não fazer o show. Sair do palco, não cantar”, escreveu uma pessoa.

O advogado do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, organizador da Fenamilho, está analisando o material divulgado na internet para ver se cabe alguma ação judicial contra a dupla. A organização também pretende enviar uma nota de insatisfação para a produção dos sertanejos.