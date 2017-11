Bruno Mars edita viagem pelo Brasil ao som de Tati Quebra Barraco

Bruno Mars passou pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro neste mês de novembro com a turnê de divulgação do seu último álbum, 24K Magic. O resultado da experiência foi documentado em um vídeo de um minuto divulgado no Facebook do cantor. Em vez do hit Uptown Funk, do próprio Mars, a trilha sonora das cenas da viagem é a música Cavalo de Pau, da funkeira Tati Quebra Barraco.

Além de imagens das multidões nos shows feitos no Brasil e do cantor dançando no palco, é possível acompanhar cenas inusitadas, como a de uma fã que mostrou os seios pela janela de um carro ao tentar acompanhar a equipe de Mars pelas ruas.

O americano fez quatro shows no país entre os dias 18 e 22 de novembro. Agora, segue para a Argentina, onde dará continuidade à tour pela América Latina.