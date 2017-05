Bruno Mars anuncia mais dois shows no Brasil

Para os fãs que ficaram tristes por não conseguir ingressos para os shows de Bruno Mars no Brasil, ainda resta uma chance. O cantor anunciou mais duas datas de apresentação: dia 19 de novembro na Praça da Apoteose no Rio de Janeiro e no dia 23 do mesmo mês no Estádio do Morumbi em São Paulo.

As datas extras vieram depois de dois shows do cantor, que acontecerão nos dias 18 de novembro, no Rio de Janeiro, e em 22 de novembro, em São Paulo, esgotarem em uma semana. Os shows fazem parte da turnê de divulgação do seu último álbum, 24K Magic.

Os ingressos para as novas apresentações anunciadas começarão a ser vendidos no dia 3 de junho pelo site da livepass. Para clientes com cartão Ourocard do Banco do Brasil, haverá uma pré-venda entre os dias 31 de maio e 2 de junho. O valor será entre 120 e 680 reais.