Bruno Gissoni faz declaração a Yanna Lavigne em forma de poema

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne aparecem juntos em uma foto publicada pelo ator no Instagram, com direito a um texto em formato de poema que soa como declaração de amor. Um estranho poema. Uma estranha declaração de amor. “Fazer pessoas no frasco não é fácil. Mas se eu estudar ciências eu faço. Sendo que não é melhor do que fazer pessoas / na cama / na rede /nem mesmo no jirau / como os índios fazem”, escreve Bruno, que, ao lado de Yanna, segura a filha dos dois, a recém-nascida Madalena. “Para fazer pessoas ninguém ainda não inventou nada melhor que o Amor. Deus ajeitou isso para nós de presente. De forma que não é aconselhável / trocar o Amor por vidro.”

Os atores se separaram no início do ano, quando ela ainda estava grávida, em meio a boatos de traição dele, que ambos negaram. Confira abaixo o texto de Bruno Gissoni: