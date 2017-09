Bruna Marquezine notificada pelo Conar por publicidade enrustida

Bruna Marquezine recebeu uma notificação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por posts publicitários veiculados em seu perfil no Instagram. Nas postagens, que divulgavam o novo carro Fiat Argo e uma linha de batons da marca de beleza Eudora, a atriz não deixou claro aos seguidores que estava fazendo propaganda. De acordo com a assessoria do órgão, Bruna acatou o pedido do Conar. Agora, nas legendas dos posts, vê-se a hashtag (#) “publi”.

Acho que já escolhi meu primeiro carro! 🚙Amei o #FiatArgo da @fiatbr ! #DescubraArgo #publi A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on May 30, 2017 at 6:07pm PDT

Essa não é a primeira vez que Bruna é notificada pelo Conar. Em outubro do ano passado, ela excluiu uma foto do seu Instagram em que segurava um copo da Skol em um camarote da marca de cerveja, durante as Olimpíadas. As normas éticas para publicidade definem que a propaganda com bebida alcoólica deve ser feita com pessoas maiores ou que aparentam ter mais de 25 anos. A atriz tem 22. Episódio semelhante aconteceu em fevereiro de 2015, no Carnaval. Bruna postou uma foto no camarote da Antártica e, novamente, foi convidada a excluir a publicação.

A assessoria do Conar informou que a notificação deste ano foi feita após reclamações de consumidores. O órgão não possui força legislativa e, por isso, conta com o comprometimento de anunciantes e veículos para cumprir a regulamentação ética e as decisões do seu colegiado.