Bruna Marquezine confessa que já mandou nudes e beijou mulher

As atrizes Bruna Marquezine e Mariana Ximenes se soltaram durante uma entrevista ao quadro Hotel Mazzafera, do colunista Matheus Mazzafera, publicado no YouTube nesta quarta-feira. Na brincadeira chamada ‘Eu Nunca’, em que as entrevistadas confessam se já praticaram determinados atos bebendo (ou não) um gole de cerveja, as musas fizeram algumas apimentadas revelações.

A brincadeira começa morna, com o apresentador perguntando se as atrizes já mandaram indiretas nas redes sociais. Com exceção da blogueira Bianca Andrade – “um ser evoluído”, ironiza Bruna – todos bebem a cerveja, indicando que a resposta é sim.

As revelações começam a esquentar quando Mazzafera quer sabem quem já beijou uma menina. Bruna logo bebe sua cerveja e comenta “que minha mãe não veja esse vídeo”. Ela não confirma, porém, se está levando em conta beijos técnicos, como os da série Nada Será Como Antes, em que beija a personagem interpretada pela atriz Letícia Colin. Mariana, distraída com seu brinco, finalmente pega a bebida e diz “ah, eu já”.

Quando o apresentador pergunta quem já mandou nudes, todos confirmaram que já enviaram fotos em que aparecem nus. Já no final da brincadeira, Mariana questiona quem já descobriu uma traição por meio de redes sociais. Bruna revela que sim e ganha a solidariedade da amiga: “ai, tadinha”.