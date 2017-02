Bronzeada e com tranças, Anitta é acusada de apropriação cultural

Anitta se preparou para o Bloco das Poderosas, que acontece nesta sexta-feira no Circuito Barra-Ondina, em Salvador, com um bronzeado intenso e tranças no cabelo. Ao mostrar o visual com uma foto postada em seu perfil no Instagram, porém, a cantora foi acusada de apropriação cultural na rede social.

“O cabelo dela tá parecendo um pé de coqueiro, está horrível, definitivamente não combinou! Se fosse uma pessoa negra, pelo menos”, escreveu uma pessoa nos comentários. “Lógico que todos têm o seu direito de usar o que bem entendem, mas é muito engraçado, pra não dizer revoltante, que eu, negra, usando box braids, ouço várias piadinhas (bem preconceituosas), mas Anitta, sendo branca e famosinha usando é diva. Aí que está a questão da apropriação. E pior que ainda tem gente que acha normal. Preguiça dessas pessoas”, explicou outra.

Nos comentários, muitas pessoas ainda compararam Anitta a Ludmilla, que também vem usando tranças nos últimos meses. “Bonito, que bonito, que cena mais linda, será que eu estou vendo um plágio dá Ludmilla aí?”, disse uma pessoa. “Oi, Ludmilla, tudo bom? Adorei seu novo look!”, ironizou outra.