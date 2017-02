Britto Jr. desanca Record: ‘Fui censurado, xingado, boicotado’

Enquanto a troca de apresentadores do Big Brother Brasil é boa para ambas as partes — comenta-se que Pedro Bial queria havia muito deixar o programa, e Tiago Leifert foi promovido ao assumir seu lugar –, a substituição de Britto Jr. por Roberto Justus à frente do derivado A Fazenda, da Record, é ainda uma fonte de discórdia. Ou, ao menos, de amargura para o jornalista, que diz ter saído do reality por sofrer perseguição de seu diretor, Rodrigo Carelli. “Fui repreendido, censurado, xingado, boicotado”, escreveu no Twitter, nesta segunda-feira.

Britto reagiu à leitura de um texto do crítico de TV Mauricio Stycer, que comentava como Tiago Leifert vem interagindo com os participantes e influenciando o jogo do BBB17. “Agora, pense num reality similar em que o apresentador era ‘proibido’ de interagir livremente com os participantes. Por tentar, fui repreendido, censurado, xingado, boicotado. Aguentei o diretor-censor até o ponto em que se tornou insuportável. Por isso, resolvi sair”, escreveu Britto Jr.

