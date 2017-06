Britney Spears sobre acusação de playback: ‘Realmente me irrita’

Ao longo da sua carreira, a cantora Britney Spears encara o fantasma do playback (quando os vocais são gravados previamente e o artista apenas dubla a canção durante a apresentação). A acusação levou Britney a falar sobre o assunto em entrevista exibida esta semana por uma rede de TV de Israel. Ao ser questionada sobre o tópico, a cantora rebateu as críticas e afirmou que canta ao vivo — na maior parte do tempo.

“Estou feliz que você trouxe esse assunto porque é algo engraçado”, respondeu Britney. “Muitas pessoas pensam que eu não canto ao vivo. Como eu danço bastante, tenho um pouco de playback, mas é uma mistura da minha voz com o playback.”

A cantora disse, também, que acusações são injustas com ela. “Isso realmente me irrita, porque eu estou dançando muito por aí e cantando ao mesmo tempo e ninguém me dá crédito por isso”. O assunto voltou à tona assim que Britney começou sua turnê pela Ásia. Em show no Japão, uma máscara ficou presa no cabelo da cantora, que sofreu para tirá-la, e mesmo assim sua voz continuou inalterada na canção.

(Com Estadão Conteúdo)