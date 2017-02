Britney Spears fala de sobrinha acidentada: ‘Preciso de orações’

Na noite da última segunda-feira, Britney Spears finalmente resolveu se pronunciar sobre sua sobrinha Maddie Briann, de oito anos, que sofreu um acidente em um bugue. A cantora tuitou pedindo aos fãs “muitas orações” para a menina.

“Preciso de todos os bons desejos e orações para minha sobrinha”, disse a cantora no Twitter, junto a uma foto de Maddie. No último domingo, o bugue em que a menina estava capotou em Kenwood, nos EUA. De acordo com o site TMZ, a menina ficou desacordada debaixo d’água por alguns minutos até ser levada para um hospital, onde permanece internada em estado considerado grave.

(Com Estadão Conteúdo)