Brinco com mensagem ‘Fora, Temer’ vira mania entre cantoras

s brincos-protesto da marca Ken-gá Bitchwear são a nova febre entre as famosas. Cada par do acessório soletra, junto, a frase “Fora Temer“, e já apareceu nas orelhas de Pitty, Valesca Popozuda e da rapper Liniker.

A marca — cujo nome é um trocadilho entre as palavras em inglês “bitch” e “beach” (v**ia e praia), de sonoridade parecida, e o xingamento em português “quenga” — comercializa diversos outros acessórios com palavras como “Sapatão”, “Gorda”, “Travesti” e “Vyado”. A ideia é descontextualizar essas expressões, usadas muitas vezes como xingamentos, para dar um sentido de orgulho a quem usa as peças.

(com Estadão Conteúdo)