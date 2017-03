Brie Larson sobre não aplaudir Casey: ‘atitude falou por si’

Brie Larson foi a responsável por entregar o Oscar de melhor ator a Casey Affleck, pelo filme Manchester À Beira-Mar. Olhares mais atentos perceberam que a atriz não demonstrou muita felicidade em entregar o troféu, nem aplaudiu o vencedor, envolto em casos de abuso sexual. Durante a première de Kong: A Ilha da Caveira, Brie deixou a entender, em entrevista à revista Vanity Fair, que sua atitude foi mesmo um protesto.

Ao ser questionada sobre o episódio, a atriz respondeu: “Acredito que minha atitude no palco falou por si. Já deixei clara minha posição sobre esse assunto”.

Affleck foi processado por duas mulheres em 2010, que o acusavam de abuso sexual. O caso foi encerrado em um acordo extrajudicial. Com a indicação do ator, o caso voltou a ser assunto. Brie, que interpretou uma vítima de violência sexual no filme O Quarto de Jack, que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz, se tornou ativista de causas femininas.