‘Breaking Bad’ vira filme na internet – mas já está fora do ar

As cinco temporadas de Breaking Bad foram enxugadas para um filme de duas horas em uma produção amadora de um fã da série. O compilado reúne os acontecimentos mais importantes para o desenrolar da trama, adaptados para o formato de cinema. O vídeo foi originalmente postado na plataforma Vimeo, mas derrubado horas depois pela Sony em função de direitos autorais.

Apesar de reunir momentos épicos da trama — como o acidente no trailer-laboratório logo nos primeiros episódios –, a produção atropela outras cenas queridas pelos fãs. O filme, no entanto, não tinha intenção de ser um “especial” com os melhores momentos da série, mas sim uma nova forma de assistir à trajetória de Water White pelo submundo das drogas, segundo escreveu o editor da produção na descrição do vídeo.

Breaking Bad estreou em 2008 e acompanha a vida do professor de química Walter White (Bryan Cranston), que entra para o mundo do crime depois de descobrir um câncer de pulmão. Ao lado do parceiro e ex-aluno Jesse Pinkman (Aaron Paul), o protagonista se descobre grande talento para a produção de metanfetamina e, com o passar do tempo, pega gosto pelo tráfico de drogas. Produzida por Vince Gilligan, a série chegou ao fim em 2013, depois de 62 episódios.