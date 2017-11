Bravo Burger & Beer tem o melhor hambúrguer de Salvador

Depois de se formar no Rio de Janeiro e passar por cozinhas como a do Fasano Al Mare, também na capital fluminense, Rafael Zacarias, ao que tudo indicava, seguiria entre as caçarolas da alta gastronomia. No fim de 2014, porém, a carreira do jovem chef deu uma guinada. Na ocasião, ele vendeu, pela primeira vez, hambúrgueres em uma feira organizada na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. O sucesso durante o evento despertou a veia empreendedora de Zacarias, que, em um intervalo de menos de um ano, deixou de pilotar os fogões do restaurante Pereira e abriu as portas da Bravo Burger & Beer, coincidentemente instalada diante da praça onde tudo começou. Ali, em um espaço de decoração moderninha e com mesas na calçada, o cozinheiro soltou a criatividade para elaborar o cardápio com onze versões de hambúrguer, algumas incrementadas com ingredientes típicos do estado. Uma mistura de quatro cortes bovinos é usada no preparo dos discos de 180 gramas de carne bovina, que saem da chapa para compor receitas como a batizada de formoso (R$ 28,00). Com queijo manteiga grelhado, tomate, rúcula e maionese acrescida de pequenos pedaços de bacon, a sugestão é montada no pão de batata-doce. O lanche mais pedido leva o nome da casa e reúne, dentro do pão australiano, queijo do reino, cebola caramelizada, bacon e maionese temperada com mostarda, ervas, limão e melaço (R$ 31,00). De acento regional, o bode father (R$ 39,00) combina um hambúrguer de 180 gramas de carne de cabrito, requeijão grelhado, picles de pepino, rúcula e maionese com especiarias e hortelã, também no pão de batata-doce. Ketchup de goiabada e barbecue de tamarindo, ambos de produção própria, escoltam os lanches e a porção de batata frita (R$ 8,60). Para bebericar, há cervejas artesanais, entre elas a Mindu IPA (R$ 35,00, 500 mililitros), e milk-shakes, como o que leva café, Nutella e nibs de cacau (R$ 22,00). Na matriz ou no endereço de Alphaville, aberto em janeiro, vale conferir o preço dos combos promocionais, que incluem sanduíche, batata e bebida. Rua das Hortênsias, 478, Pituba. Não tem telefone (25 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h); Avenida Alphaville, 151, Alphaville. Não tem telefone (60 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2015.

2º lugar: Red Burger N Bar

Com pão de batata, maionese de manjericão, rúcula, hambúrguer black angus e tomate confitado, o sanduíche mafioso (R$ 27,00) é um dos mais pedidos. Ele disputa a preferência dos clientes com o red burguer (R$ 24,00), feito com pão de batata, hambúrguer black angus, queijo gouda e molho de fabricação própria à base de alho. O combo traz batata frita e uma bebida: refrigerante (R$ 34,00), cerveja (R$ 36,00) ou suco natural (R$ 37,00). Rua Alexandre Herculano, 45, Pituba, ☎ 3351-0551 (110 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 2016.

3º lugar: Bóris Burguer

O carro-chefe é o hambúrguer de cupim (R$ 27,00), com pão de batata, maionese de bacon, molho de gorgonzola e cebola caramelada na cerveja preta. Outra pedida de sucesso é o de carne-seca, montado no mesmo pão e incrementado com catupiry, banana-da-terra frita, queijo de coalho e couve crispy. No total, são dez tipos de hambúrguer: oito de carne bovina, um de frango e um vegetariano. Para beber, há sete sabores de milk-shake (R$ 18,00, com 450 mililitros) e dezoito rótulos de cerveja artesanal (a partir de R$ 28,00, 600 mililitros). A casa ainda oferece salsichão alemão, de entrada (R$ 28,00, para duas pessoas), e pudim no pote (R$ 12,00) para a sobremesa. Rua das Hortênsias, 966, Pituba, ☎ 3019-0661 (96 lugares). 18h/22h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015.