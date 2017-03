Brasileiro dirige filme de guerra para Netflix. Confira trailer

O cineasta Fernando Coimbra, do elogiado O Lobo Atrás da Porta, assina o novo filme original da Netflix Castelo de Areia, que ganhou o primeiro trailer nesta quinta-feira. O longa é estrelado por Nicholas Hoult (Mad Max: Estrada da Fúria) e Henry Cavill, atual Superman. A trama é ambientada na Segunda Guerra do Golfo a partir das experiências do roteirista Chris Roessner no Iraque.

Este é o segundo filme de Coimbra, que além do nacional O Lobo Atrás da Porta também dirigiu alguns episódios da 1ª temporada de Narcos. Castelo de Areia chega ao catálogo do site de streaming a partir do dia 21 de abril.