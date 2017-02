Brasileiro ‘corno’ quer se vingar dos argentinos em ‘La Vingança’

Leandra Leal chama o namorado para conversar, mas quando o rapaz chega ao local, a encontra pegando um argentino. o que o rapaz decide fazer? Viajar até a Argentina em busca de vingança contra os hermanos. Este é o mote da comédia La Vingança, que o site de VEJA traz o trailer com exclusividade.

La Vingança é uma co-produção entre Brasil e Argentina que já foi exibida no Festival do Rio no ano passado. O longa acompanha Caco (Felipe Rocha), que, após receber um chifre descarado da namorada Julia (Leandra Leal), é arrastado pelo melhor amigo Vadão (Daniel Furlan) até o país vizinho uma viagem nonsense de busca por vingança, que inclui dormir com o maior número possível de mulheres argentinas.

A comédia estreou na Argentina no dia 2 de fevereiro e chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de março. Confira o trailer abaixo: