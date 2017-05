Brasileiro abre e fecha o dia com comédia, diz estudo da Netflix

Fã convicto de comédias, o brasileiro teve seu gosto pela risada comprovado em estudo inédito da Netflix. Segundo a plataforma de streaming, o gênero é o favorito para abrir e para fechar o dia de boa parte dos seus assinantes no país. A partir das 6h da manhã, a chance de um programa cômico ser o escolhido por espectadores de todo o mundo é 34% maior em comparação ao restante do dia. No caso dos brasileiros, a probabilidade mais que dobra: vai a 78%. O clima muda no período da noite, quando suspenses como Stranger Things, Dexter e Breaking Bad entram no radar do público até as 21h – ou até as 3h, no caso do Brasil. As fortes emoções causadas pelas séries, contudo, são apaziguadas pelos espectadores pouco antes de dormir, quando eles retornam a títulos leves e divertidos, como as sitcoms Friends, That ‘70s Show e BoJack Horseman.

Já para a hora do almoço, os brasileiros gostam de companhias intensas: a chance de um drama ser visto ao meio-dia no país é 25% maior em relação ao resto do mundo. Narcos, House of Cards e Grey’s Anatomy, por exemplo, são títulos populares entre 12h e 14h.

Na madrugada brasileira, destaca-se a procura por animes – ao contrário de países como México e Colômbia, que assistem a Naruto e companhia entre 6h da manhã e meio-dia. No mundo, documentários como Chef’s Table e Making a Murderer dominam entre meia-noite e 6h.

A pesquisa foi feita durante seis meses com 77 milhões de contas em 22 países durante os dias da semana. O resultado mostra a relevância do poder de escolha do espectador. “Nós passamos o controle ao público, e é interessante ver os comportamentos que surgem quando as pessoas não estão presas a uma grade de programação”, diz Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original da Netflix.

O site de streaming começou a revolução no modo de assistir TV quando lançou em 2013 sua primeira série original, House of Cards, disponibilizando de uma só vez todos os episódios, para serem assistidos ao gosto do cliente. O sucesso da série política foi tamanho que ela se mantém na grade do site e ganha, no dia 30, sua quinta temporada.