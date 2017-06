Brasileira Morena Baccarin se casa com ator de ‘Gotham’

A atriz brasileira Morena Baccarin se casou no último dia 2 com o americano Benjamin McKenzie, seu companheiro de elenco na série Gotham. Segundo o site da revista People, a cerimônia aconteceu no mesmo dia em que a atriz completou 38 anos e foi restrita a familiares e amigos próximos do casal. A festa aconteceu no Jardim Botânico do Brooklyn, em Nova York.

O romance dos atores se tornou público em setembro de 2015, durante uma festa pós-Emmy. Em março do ano passado, eles tiveram sua primeira filha, Frances Laiz Setta Schenkkan, e ficaram noivos em novembro.

Morena, que nasceu no Rio de Janeiro mas mora nos Estados Unidos desde que tinha 7 anos, tem também um filho de 3 anos de seu casamento anterior com o diretor Austin Chick. Além de Gotham, a atriz tem no currículo produções como a série Homeland e o filme Deadpool.