Brasil vai para semifinal, mas África do Sul leva Miss Universo

O concurso para eleger a Miss Universo 2018 aconteceu neste domingo, em Las Vegas (EUA). A coroa ficou com a representante da África do Sul, Demi-Leigh Nel-Peters, que terá direito a um apartamento em Nova York e a um salário, entre outros prêmios, durante o próximo ano. A brasileira Monalysa Alcântara chegou entre as dez semifinalistas da noite, mas não avançou para a etapa seguinte.

O segundo lugar do concurso ficou com a miss Colômbia, Laura Gonzalez, e o terceiro com a miss Jamaica, Davina Bennett. Em 2017, a vencedora foi a francesa Iris Mittenaere.

Aos 22 anos, Demi-Leigh Nel-Peters é formada em administração de empresas e dá aula de defesa pessoal. Ela é a segunda sul-africana a receber a coroa de Miss Universo. Sua paixão pela defesa pessoal aumentou quando ela foi sequestrada e mantida sob a mira de uma arma cerca de um mês depois de conquistar o título de Miss África do Sul, contou Demi em um vídeo publicado no site do concurso Miss Universo. Com 22 anos, a modelo, que é natural da província do Cabo Ocidental, obteve recentemente um diploma da Universidade North-West.

Neste ano, 92 mulheres participaram do concurso. Foi a edição com o maior número de competidoras da histórias. Aos 18 anos, a miss Brasil Monalysa Alcântara tentou encerrar um jejum de 49 anos do país no concurso. Desde 1968, quando a baiana Martha Vasconcellos conquistou a coroa, uma brasileira não vence o título de mulher mais bela do mundo.