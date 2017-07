Brad Pitt ‘faz ponta’ em show de Frank Ocean

Há alguns meses, Brad Pitt revelou que era fã de Frank Ocean durante uma entrevista à revista americana GQ. Depois, o cantor retribuiu o carinho ao usar uma camiseta com o rosto de Pitt.

No último sábado, 22, Pitt participou de um show de Ocean em Los Angeles. Ele cantava a música Close to You enquanto o ator, sentado no palco, segura um celular em sua orelha, cantando junto.

“Esse cara é tão especial para mim. Ele é muito honesto, muito muito especial. Eu não consigo achar algo ruim nele”, disse Pitt para a revista em maio. Em junho, Ocean usou a camiseta com o rosto de Pitt.