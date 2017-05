Brad Pitt em reconstrução: ‘Quero ser um pai melhor’

Oito meses depois do divórcio de Angelina Jolie, Brad Pitt procura acalmar os ânimos dos fãs: “Não sou suicida ou coisa do tipo”. Em entrevista à agência de notícias Associated Press, o ator afirmou estar descobrindo a nova configuração de sua família, e se mostrou esperançoso: “Ainda há beleza no mundo, e muito, mas muito amor para dar. Está tudo bem, é só a vida”.

Pitt também contou que está tentando ser um pai melhor para seus seis filhos. “Crianças são tão delicadas, elas absorvem tudo. Às vezes, precisamos pegá-las pela mão e explicar certas coisas. Acima de tudo, elas precisam ser ouvidas. Quando eu entro no ‘modo trabalho’, eu não as ouço. Quero ser melhor do que isso”, desabafou.

Quanto aos rumores que rodeiam a separação do casal Brangelina, o ator reforçou que a maioria é “mentira ou impreciso”, e disse que ignora a maioria deles. “Espero que as minhas ações e meu trabalho falem por si. Não é legal ter sua vida pessoal trazida a público.”