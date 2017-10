O Botequim Mercatto está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. Realizado pela primeira vez na capital goiana, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Botequim Mercatto, entre os dias 4 de novembro e 3 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

ALMOÇO

– Entrada: salada verde com tomate cherry e manga

– Prato principal: bife de chorizo angus, arroz biro biro e molho rôti e purê de mandioquinha

– Sobremesa: panacota de frutas vermelhas

JANTAR

Cliente Santander: você ganha 10% de desconto no valor do menu ao pagar com cartão Santander na maquininha GETNET (promoção válida somente para o titular do cartão)

BOTEQUIM MERCATTO.