Botequim Mercatto: melhor boteco e bar para agitar em Goiânia

O piso diante do Botequim Mercatto da Rua T-36 reproduz o desenho das calçadas de Ipanema, no Rio de Janeiro. Com clima descontraído, as mesinhas acomodadas ali, ao ar livre, costumam ficar apinhadas, principalmente nos fins de semana. Entre um gole e outro, a clientela animada experimenta as receitas do extenso cardápio idealizado pelos proprietários, Marcelo e Alice Manata. Fazem sucesso pratos como a paella (R$ 242,90, para quatro pessoas) e o cupim marinado por 24 horas, assado em baixa temperatura e servido fatiado ao lado de vinagrete de jiló, farofa de bacon com damasco e mandioca cozida (R$ 74,90). Entre os petiscos para compartilhar, são imbatíveis as porções de pastéis, que podem ganhar recheio de camarão (R$ 40,90, doze unidades) e de provolone com cebola (R$ 38,90, doze unidades). Para tabelar com os comes, destacam-se chopes Brahma (R$ 8,50, 330 mililitros) e Stella Artois (R$ 12,90, 400 mililitros) e cervejas em garrafa de 600 mililitros, a exemplo da Original e da Bohemia (R$ 12,90 cada uma). Drinques como o gim-tônica (R$ 24,90) também vêm conquistando o público, sobretudo no Esquina Mercatto, aberto em novembro de 2016 a poucos metros da unidade do Setor Bueno. Apesar do nome diferente, o bar caçula do grupo tem status de filial e mantém cardápio e atmosfera idênticos. Rua T-36, 2775, Setor Bueno, (62) 3945-6112 (200 lugares). 11h/1h; Rua T-60, 95, Setor Bueno, (62) 3091-3302 (320 lugares). 17h/1h (sex. a dom. 11h/1h); Flamboyant Shopping Center, (62) 3541-7129 (120 lugares). 11h/0h; Plaza D’Oro Shopping, (62) 3296 4514 (80 lugares). 11h/23h. Aberto em 2006.

2º lugar da categoria Boteco: Gloria Bar e Restaurante

Com as paredes repletas de fotos que remetem a música e ao futebol, o bar é inspirado nos antigos botequins. Aos sábados, a tradicional feijoada à la carte (R$ 40,00 a pequena) é embalada por roda de samba ao vivo. No cardápio de carnes, destacam-se pratos como o filé a oswaldo aranha (R$ 56,00) e o filé-mignon com molho de mostarda dijon (R$ 56,00). A casa tem uma cachaçaria com 180 rótulos de bebidas — o bar tem se especializado em cachaças goianas e atualmente são quarenta rótulos. Há ainda cinco tipos de chope: Brahma claro e escuro, Colombina IPA e Weiss e um exclusivo, que leva o nome da casa (todos a R$ 8,90). Rua 101, 435, Setor Sul. ☎ 3224-9033 (172 lugares). 17h30/1h (seg. a sex.) 11h30/1h (sáb., dom. e fer.). Aberto em 2004.

3º lugar da categoria Boteco: Vai Tomá no Kuka Bar

O público se acomoda no salão interno, onde antigos bancos de ônibus funcionam como cadeiras, ou nas mesas espalhadas pela calçada. Madrugada adentro, os roqueiros e outros frequentadores do tradicional endereço bebem cervejas como Serramalte, Original e Bohemia (R$ 10,50 cada uma) ou algum rótulo especial, como a goiana Colombina Pale Ale (R$ 18,00, 600 mililitros). Para aplacar a fome e esticar a noite, o enorme pastel vem em porção individual (R$ 15,00) ou para dividir (R$ 24,00). O recheio de pizza reúne presunto, queijo, palmito, tomate, cebola e orégano. Rua C 30, 18, quadra 32, lote 10, Jardim América, (62) 3942-7221 (120 lugares). 19h/2h (qui. até 3h; sex. e sáb. até 5h; fecha seg.). Aberto em 2000. Aqui tem iFood.

2º lugar da categoria Para Agitar: Hermeto Bar

O multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal não inspirou apenas o nome do bar, inaugurado em julho pelos sócios Leo Wohlgemuth e Vitor Cadillac. As referências ao rico universo do artista pautam principalmente a variada programação musical do lugar: às quintas, há jazz com Front Jr. e seu trio; às sextas, DJs apresentam repertório de black music; e, aos domingos, samba, chorinho e forró fazem o público dançar. Os acertos do novo endereço continuam na seleção etílica, que contempla drinques clássicos e autorais, como o hermeto (gim, suco de limão-cravo, alecrim, pimenta dedo-de-moça e espuma de tangerina; R$ 20,00), e uma boa variedade de cervejas. Encontram-se, por exemplo, garrafas de 600 mililitros da Estrella Galicia e da Heineken (R$ 13,00 cada uma) e rótulos especiais como a Colombina Rock Session IPA (R$ 22,00, 600 mililitros). Para completar, a cozinha prepara receitas assinadas pela competente chef Emiliana Azambuja. Uma delas, a porção de rosbife de filé-mignon ao molho de mostarda de Dijon mais tomate-cereja confitado, farofa de pão e queijo parmesão (R$ 42,00) já caiu no gosto da clientela. Rua T-30, 2655, Setor Bueno (80 lugares). Não tem telefone. 17h30/2h (dom. 15h/0h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

3º lugar da categoria Para Agitar: Shiva alt-bar

The Cure, The Smiths e outros lendários nomes do rock e do indie são alguns dos reverenciados na programação musical do bar, que também tem noites dedicadas ao jazz e ficou em terceiro lugar na categoria “para agitar”. Para manter a empolgação, o público bebe desde cervejas mais comuns, como a Heineken (R$ 10,90) e a Estrella Galicia (R$ 12,90, ambas em garrafas de 600 mililitros), até rótulos artesanais, como a Colombina Weiss (R$ 20,00) e a Lund Witbier (R$ 25,00). As almôndegas gratinadas com molho de tomate (R$ 24,00) e os frangos empanados com molho à escolha (R$ 22,00) são algumas das pedidas preparadas pela brigada da cozinha. Aos domingos, drinques com a bebida destilada Fiu Fiu, de Pirenópolis, saem a R$ 10,00. Alameda das Rosas, 1371, Setor Oeste, (62) 3285-7790 (175 lugares). 18h/2h (sex. e sáb. até 3h; fecha seg.). Aberto em 2015.