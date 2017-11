Boteco Praia é o melhor da categoria em Fortaleza

Existem bares que, por sua localização, só podem dar certo. É o caso do Boteco Praia, situado em frente ao sempre movimentado início do calçadão da Avenida Beira-Mar. Mas, justiça seja feita, não é apenas por isso que este estabelecimento instalado em um enorme casarão pintado de azul-claro fica lotado tão logo abre as portas. Boa parte do seu sucesso se deve às canecas quase congeladas de chope Brahma (R$ 6,90, 200 mililitros) — elas são servidas aos montes, principalmente das 17h às 20h, de segunda a sexta, quando saem por R$ 3,80. Há quem prefira cervejas de 600 mililitros das marcas Original e Serramalte (R$ 12,90 cada uma) ou long necks da Budweiser ou da Stella Artois (R$ 7,00 cada uma). Também é dos bons o cardápio de drinques, no qual aparecem clássicos como gim-tônica (R$ 20,00) e quatro chamativos caipilés, misturas de picolé de fruta com vodca Smirnoff (R$ 21,00). A oferta etílica, que já era pra lá de variada, ficou ainda melhor no primeiro semestre deste ano, quando foi inaugurado um espaço climatizado patrocinado pela cervejaria paulista Colorado. Ali são oferecidos rótulos e chopes da marca, como a india pale ale Indica, feita com rapadura (R$ 12,90, 300 mililitros). Também são engatadas bebidas como a Wit 5 Bier, da cearense 5 Elementos, e a american pale ale Davi & Golias (R$ 11,90 cada uma). Do cardápio de petiscos, têm a preferência dos frequentadores as coxinhas de caranguejo (R$ 13,00 a unidade) e o escondidinho cearense, preparado com carne de sol acebolada, macaxeira e queijo de coalho gratinado (R$ 37,00). Todos os dias, por volta das 20h30, uma banda de rock, pop ou sertanejo sobe ao palco instalado na ponta do salão principal (couvert artístico: R$ 7,90). Avenida Beira-Mar, 1680, Meireles, ☎ 3248-4773 (270 lugares). 17h/2h (sáb. e dom. a partir das 12h). Aberto em 2011.

2º lugar: Birosca 1545

As terças são dedicadas a quizzes temáticos, enquanto as quintas e sextas têm música ao vivo. A carta de cervejas lista rótulos triviais, como a Heineken (R$ 11,99), e especiais, caso da gaúcha Sagrada Gabriel, uma pump kin IPA (R$ 26,99, 500 mililitros). Habitués da casa batizam porções e drinques — um bom exemplo é o raísa rocks, que leva uísque bourbon, Martini Rosso, mel e laranja (R$ 16,99). Como acompanhamento, faz sucesso a baguete recheada com carne moída cozida na cerveja, queijo de coalho, tomate, maionese e geleia de bacon (R$ 21,99). Rua Joaquim Nabuco, 1545, Meireles, ☎ 3099-3661 (80 lugares). 19h/1h (sex. e sáb. 18h/2h; fecha dom.). Aberto em 2012.

3º lugar: Bar do Mincharia

Localizado na Praia de Iracema, o bar traz no cardápio receitas como o arroz de camarão (R$ 58,00, para duas pessoas) e o espetinho sertanejo, que reúne carne de sol, queijo de coalho, banana-passa, paçoca e vinagrete (R$ 18,00). Entre uma garfada e outra, cervejas de garrafa Skol e Brahma (R$ 7,50 cada uma) dominam os pedidos. Rua dos Pacajus, 5, Praia de Iracema, ☎ 3219-1174 (100 lugares). 15h/0h (fecha dom.). Aberto em 1985.