José Bonifacio de Oliveira Sobrinho, o Boni, passou mal na madrugada desta terça-feira enquanto assistia ao desfile das escolas de samba na Sapucaí. Ele estava no camarote Rio Samba e Carnaval quando sentiu um mal estar e foi retirado de lá em uma cadeira de rodas.

Apesar do susto, o diretor passa bem. “Tive uma alta de pressão e fui atendido no posto médico. Já estou me sentido melhor”, afirmou ao site de VEJA pelo telefone.