Boneco que ‘homenageia’ Tiago Iorc faz a festa das redes sociais

Famoso por transformar celebridades em bonecos de gosto duvidoso, o artista Marcus Baby fez mais uma vítima: o cantor Tiago Iorc. Com coque samurai e tons de pele diferentes no corpo e na cabeça, a miniatura foi motivo de chacota nas redes sociais – uma delas endossada pelo próprio Baby via Instagram. O artista ainda representou Iorc com olhos azuis – enquanto, na vida real, o cantor tem olhos castanhos.

Entre as piadas, uma usuária do Twitter escreveu: “Medo de ir na cozinha agora e dar de cara com o boneco do Tiago Iorc”. Outra comentou a divergência de tons de pele da miniatura: “É que nem quando a gente compra base no tom errado e tem que usar porque foi caro”. Também pipocaram nas redes sociais dúvidas sobre se o boneco era de Tiago Iorc ou de Luan Santana, cantor sertanejo que também aderiu à moda do coque.

O boneco do tiago iorc é que nem quando a gente compra base no tom errado e tem q usar pq foi caro. pic.twitter.com/Jd3r2xRypn — Nephilim‏ ➰ (@AlineHerondale) February 21, 2017

medo de ir na cozinha agora e dar de cara com o boneco do Tiago Iorc pic.twitter.com/14Xp6jwgPb — felpys (@feIpys) February 21, 2017

Tiago não foi o primeiro “homenageado” por Marcus Baby: Adriane Galisteu, Alexandre Nero, Rihanna, entre outras celebridades também ganharam bonecos. Confira outros trabalhos do artista plástico:

Happy birthday @badgalriri ☂ #rihanna #doll #marcusbaby #boneca A post shared by Marcus Baby (@marcusbabymaximo) on Feb 19, 2017 at 7:07pm PST

Feliz aniversário @alexandrenero 👏👏👏👏 #alexandrenero #boneco #marcusbaby #doll #brazilianactor A post shared by Marcus Baby (@marcusbabymaximo) on Feb 12, 2017 at 8:46pm PST

Dri ❤ @galisteuoficial #adrianegalisteu #boneca marcusbaby #doll #brazilanhost A post shared by Marcus Baby (@marcusbabymaximo) on Feb 9, 2017 at 6:48pm PST

Are you ready?🔨⏺@mileycyrus #mileycyrus #doll #marcusbaby A post shared by Marcus Baby (@marcusbabymaximo) on Jan 30, 2017 at 8:12am PST

(com Estadão Conteúdo)