Boneco do King Kong pega fogo em estreia do filme no Vietnã

Um boneco gigante do King Kong pegou fogo durante estreia de Kong: Ilha da Caveira em Ho Chi Minh, no Vietnã, na quinta-feira. A estátua era parte do cenário e estava próxima a dançarinos que faziam números com fogo para entreter os presentes. A princípio, o público achou que o incêndio pudesse ser parte da apresentação, mas depois que o fogo se alastrou, os bombeiros foram acionados. As informações são do site do jornal VN Express.

As chamas foram contidas em cerca de quinze minutos, e ninguém ficou ferido. O caos não afetou a exibição de Kong, que seguiu conforme o planejado. A demora para entender o acidente rendeu fotos e vídeos do ocorrido, que rodaram a internet nesta sexta-feira. Confira gravação do momento: