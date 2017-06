Bob Dylan grava discurso e pode receber Nobel — R$ 3 milhões

O cantor americano Bob Dylan enviou à Academia Sueca o seu discurso de aceitação ao prêmio Nobel de Literatura, anunciou a instituição nesta segunda-feira, que qualificou o texto de “extraordinário” e “eloquente”. Com isso, o músico poderá receber o prêmio em dinheiro de 8 milhões de coroas suecas (923.000 dólares ou mais de 3 milhões de reais). Dylan é o primeiro músico a ganhar o prestigiado Nobel de Literatura.

O discurso, de quase meia-hora, foi gravado por Dylan e enviado, em arquivo de áudio, para a Academia Sueca, que o disponibilizou em seu site e no YouTube. No discurso, o músico fala da relação entre as suas letras e a literatura. Também cita músicos que o inspiraram, como Buddy Holly, cuja música “mudou a vida” dele, e livros que lhe impactaram, como os clássicos Moby Dick, de Herman Melville, Nada de Novo no Front, do alemão Erich Maria Remarque, ou Odisseia, de Homero. Você pode ouvi-lo abaixo.

“O discurso é extraordinário e, como esperado, eloquente. Agora que o discurso foi entregue, a aventura de Dylan está chegando ao fim”, escreveu em um blog Sara Danius, secretária permanente da Academia Sueca, após lembrar que o compositor disse em outubro do ano passado que “não estava relutante em aceitar o Nobel”.

No dia 1º de abril, Dylan recebeu em Estocolmo, quase quatro meses depois da cerimônia oficial, à qual não compareceu, o diploma e a medalha do Nobel de Literatura 2016, mas deixou pendente a entrega do discurso de aceitação.

