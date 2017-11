Boas cervejarias e choperias em Salvador

O roteiro a seguir, com doze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Rhoncus Pub & Beer Store: melhor carta de cerveja eleita pelo júri

Não se prenda à versão impressa da carta. No bar premiado pelo júri de VEJA COMER & BEBER, o melhor é consultar as garrafas enfileiradas em uma prateleira de madeira posicionada diante da porta de entrada. Ficam ali as novas descobertas do proprietário, Guilherme Pauperio, que trabalha com distribuição da bebida e faz frequentes viagens em busca de marcas pouco conhecidas. A boa notícia para os fãs do universo cervejeiro é que há novidades quase todas as semanas. Com pelo menos 100 sugestões, a seleção privilegia produções nacionais, entre elas as provenientes do Rio Grande do Sul, estado de origem de Pauperio. Vêm justamente da capital gaúcha, da cervejaria Polvo Loco, dois rótulos próprios, caso da Rhoncus Loco (R$ 29,00, 500 mililitros), uma double IPA, e da 3 Mundos (R$ 29,00, 500 mililitros), IPA com lúpulos de três continentes. Entre as paulistas, fazem sucesso a Doktor Bräu Psicót’IPA (R$ 29,00, 500 mililitros), uma american IPA, e outra receita própria, a Inocente (R$ 26,00, 600 mililitros), pilsen produzida pela Hoffen, da cidade de Votorantim. Leve, a bebida vai bem com a dupla de salsichões, um suíno e um bovino, servidos na companhia de mostarda (R$ 34,00). Em ambiente escurinho com clima de pub, os brindes são animados por shows de blues às quintas e de rock às sextas e aos sábados. Rua Oswaldo Cruz, 122, Rio Vermelho, ☎ 3019-4344 (160 lugares). 18h/23h (qui. a sáb. até 3h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2014.

2º lugar: Vitrine da Cerveja

O negócio começou com uma loja on-line de cervejas artesanais. Seis meses depois, a marca ganhou um ponto de venda, onde é possível encontrar 250 rótulos de bebidas nacionais e importadas. As sugestões mais procuradas são as do estilo IPA, bem lupuladas, como as brasileiras Bierland (R$ 22,50, 500 mililitros) e Hocus Pocus Overdrive (R$ 38,90 a lata de 473 mililitros). O local conta também com seis torneiras de chope. A caneca de 330 mililitros preenchida com a bebida da marca Madalena custa R$ 10,00 e com a da Dogma El Dorado, R$ 20,00. Para petiscar, há empanadas nos sabores margherita, carne ou cebola e queijo (R$ 9,00 cada uma). Alameda Beneveto, 245, loja 101, Parque Júlio César, Pituba, ☎ 2137-0669 (40 lugares). 9h/20h (qui. e sex. até 22h; sáb. até 21h; fecha dom.). Aberto em 2013.

3º lugar: Espaço Cultural D’Venetta

Em um charmoso casarão, o bar passou a preparar algumas receitas vegetarianas. Uma delas é a moqueca de banana-d’água, com farofa de azeite, pirão e feijão-fradinho (R$ 52,00, para duas pessoas). Outra novidade, dessa vez para os carnívoros, é o jabasinesse, que consiste em tomates recheados com vinagrete, cuscuz de milho com goiaba, tomate seco e carne-seca com cogumelo-de-paris (R$ 55,00, para duas pessoas). Para matar a sede, vale a pena provar o drinque amor e paixão (R$ 15,00), com amora e morango, mas é mesmo a seleção de cervejas artesanais que faz a festa da clientela. Entre as garrafas expostas em um armário de madeira, dá para escolher o rótulo de fabricação própria (R$ 25,00, 500 mililitros). Rua dos Adobes, 12, Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico, ☎ 3243-0616 (150 lugares). 18h30/23h30 (sáb. a partir das 12h; dom. 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2009.

Lebowski Pub

O nome e a decoração são inspirados no filme O Grande Lebowski, dos irmãos Coen. Há também uma intensa programação cultural, que reúne exposições, lançamentos de livros e apresentação de DJs (o couvert artístico custa R$15,00). Além da arte, o bar valoriza a cerveja artesanal. Entre os mais de 100 rótulos, os destaques são as marc as lo cais, como a Min du Bier (R$ 30,00, 500 mililitr os) e a Amada (R$ 25,00, 500 mililitros). Para beliscar, há espetinhos de frango, carne ou coração de galinha, servidos com farofa e vinagrete (R$ 10,00 cada um). Rua da Paciência, 127, Rio Vermelho, ☎ 99957-0244 (150 lugares). 20h/3h (sex. e sáb. 21h/5h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2017.

DRINQUES

LarriBar

Drinques autorais são a marca deste novo bar. O flor de graxeira (R$ 25,00), preparado com gim, hibisco, limão-siciliano, infusão de laranja e água tônica, é o mais pedido. Com sabor bem brasileiro, o ventura (R$ 25,00) traz cachaça envelhecida em tonéis de umburana e defumada com canela, mel, limão e clara pasteurizada, para dar textura espumosa. Entre os petiscos, a preferência da clientela recai sobre o pastel de roupa velha (R$ 25,00, quatro unidades), recheado com carne bovina desfiada e dourada na cebola, banana-da-terra e queijo de coalho. Praça Alexandre Fernandes, 160, Garcia, ☎ 3263-5632 (22 lugares). 18h30/0h30 (sex. e sáb. 18h/1h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2017.

FIM DE NOITE

Espetos & Crepes

Nos fins de semana, o bar recebe os jovens que saem das baladas da região. O chope Devassa (R$ 6,00, 300 mililitros) refresca a garganta enquanto os clientes matam a fome com espetos de queijo de coalho (R$ 5,00), coração de galinha (R$ 5,00) e de carne bovina (R$ 4,90). Na lista de crepes, a versão de peito de peru com orégano (R$ 20,00) é a mais popular. Rua Comendador Francisco Pedreira, 131 (Posto Esso), Chame-Chame, ☎ 3486-7369 (200 lugares). 17h30/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2004.

Santa Maria Pinta e Nina Bar e Restaurante

O espaço é muito frequentado pelos baladeiros, que após as festas matam a fome e a sede neste bar do Rio Vermelho. O prato mais pedido é o filé de peixe com molho de alcaparra (R$ 71,50, para duas pessoas). Entre os petiscos, o mais popular é o mix de quatro (R$ 35,00, para duas pessoas), feito com linguiça calabresa flambada no conhaque, molho de mostarda, ovo de codorna, queijo de coalho e aipim frito. Para beber, a sugestão é a caipirinha de limão (R$ 11,50), feita com um dos mais de quarenta rótulos de cachaça artesanal disponíveis no local. Largo de Santana, 80, Rio

Vermelho, ☎ 3334-0549 (290 lugares). 17h30/1h (sex. e sáb. 16h30/4h; fecha seg.). Aberto em 2003.

HAPPY HOUR

O Líder

Inaugurado há mais de meio século, o espaço é conhecido pela receita do filé negro, armazenado em vinho tinto por três dias. A porção de carne bovina, servida com arroz, feijão e salada, serve três pessoas e custa R$ 54,00. Outro prato com bastante saída é o trimix de parmigiana (R$ 75,90, para três pessoas), feito com camarão, frango e filé-mignon à parmigiana acompanhado por purê de batata e arroz. Para beber, a mais pedida é a cerveja puro malte Devassa (R$ 10,00, 600 mililitros). Largo Dois de Julho, 32, Edifício Emily, Dois de Julho, ☎ 3321-8955 (170 lugares).

10h/2h (dom. até 20h). Aberto em 1957.

Recanto da Tia Célia

O bar simples, com mesas de plástico espalhadas pelo quintal, conquistou a clientela pelo sabor e pelos preços competitivos. A garrafa da cerveja Skol custa R$ 7,00. O destaque do cardápio é a feijoada, servida em companhia de arroz, salada, farinha e molho de pimenta (R$ 40,00, para duas pessoas). Há ainda a versão “prato feito”, para uma pessoa, que custa R$ 20,00. Outra iguaria bem pedida é a rabada, servida com pirão ou feijão mais abóbora e quiabo (R$ 40,00, para duas pessoas). Rua Padre Domingos de Brito, 25, Garcia, ☎ 3235-5872 e 98652-3197 (80 lugares). 11h/22h (sex. e sáb. 11h/0h; seg. só almoço 11h/15h). Aberto em 1987.

RV Lounge

De quarta a domingo, DJs animam o ambiente enquanto os clientes bebem drinques como o rosicleide não ligou (R$ 19,90), elaborado com sorbet de abacaxi, hortelã, gengibre, suco de limão e gim. Da cozinha, dadinhos de tapioca (R$ 24,90, com oito unidades), servidos com queijo de coalho e geleia de pimenta, ou o ceviche thai (R$ 44,90), feito com peixe branco, polvo, camarão, cebola-roxa, coentro, limão, leite de coco, chips de batata-doce e pimentas doce e dedo-de-moça. Praça Caramuru, 2, Vila Caramuru, Rio Vermelho, ☎ 99910-2889 (130 lugares). 16/0h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 2016.

SP20 RestoLounge

Com exemplares da culinária de diversos países, o cardápio oferece desde sushis até salsichões. A porção mais pedida, batizada de Super SP20 (R$ 109,00, para quatro pessoas), comprova essa diversidade. Ela traz quesadillas, tempurá de camarão com curry, mini-hambúrgueres, costelinha de porco ao barbecue, asinhas de frango, cebola empanada e batata frita rústica. Para refrescar, vá de Baden Baden Cristal (R$ 22,00, 600 mililitros). Rua São Paulo, 20, Pituba, ☎ 3022-1624 (350 lugares). 12h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 2h; dom. até 23h). Aberto em 2013.

Zaccaria Bar

Na happy hour, a bebida preferida dos clientes é a roska. E a boa notícia é que, sempre às terças e às quartas-feiras, das 18h às 22h, qualquer versão do drinque sai, em condição promocional, por R$ 8,90. De quinta a domingo, o mesmo desconto vigora das 18h às 21h. Também faz sucesso o big mojito (R$ 40,00, com 700 mililitros), coquetel elaborado com rum Bacardi, hortelã, citrus e limão. Para matar a fome, uma boa pedida é o black burger (R$ 32,90), hambúrguer com queijo cheddar e farofa de bacon guarnecido de cebolas empanadas e batatas fritas. Rua das Margaridas, 90, Pituba, ☎ 99706-5636 (200 lugares). 18h/1h (qui. até 2h; sex. e sáb. até 3h; fecha seg.). Aberto em 2013.