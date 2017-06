Blogueiro vende camisetas com a Cuca – sem a permissão da Globo

O blogueiro americano Mario Armando Lavandeira Jr., conhecido pelo nome Perez Hilton, causou revolta nas redes sociais nesta quarta-feira ao anunciar produtos com uma arte da Cuca, personagem da série Sítio do Picapau Amarelo. Brasileiros ficaram irritados com o que parecia ser uma “apropriação” de um meme nacional por um estrangeiro. O blogueiro, porém, pode enfrentar problemas maiores por isso, com a Globo.

Procurada por VEJA, a emissora afirma que não deu permissão ao blogueiro para usar a arte na confecção de camisetas e moletons. “A Globo não licenciou o direito de uso da personagem para comercialização das camisetas e está analisando as medidas cabíveis”, diz a assessoria de imprensa do canal.

Depois de emplacar fotos e gifs de Nazaré, da novela A Senhora do Destino, e Gretchen entre os memes que mais circulam na internet, os brasileiros conseguiram chamar a atenção para a bruxa-crocodilo da série exibida originalmente pela Globo entre 2001 e 2007. Percebendo a ascensão de um novo hit, Perez Hilton decidiu lucrar com o sucesso da personagem nas redes. As camisetas e moletons incluem uma arte de Cuca e a frase “Lemme see that cucussy”.

Ao anunciar o lançamento, o blogueiro causou a fúria dos usuários do Twitter e entrou para os trending topics, a lista de assuntos mais comentados na rede social. Confira algumas reações:

