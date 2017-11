Blake Shelton é eleito homem mais sexy de 2017; veja lista

Blake Shelton foi eleito pela revista People o homem mais sexy de 2017. O cantor country e jurado do programa The Voice falou sobre o novo título. “Fui feio a vida inteira. Se puder ser sexy por um ano, aceito!”, brincou o músico de 41 anos.

O americano, nascido no estado de Oklahoma, passou uma década na música country antes de ganhar popularidade em 2011 como jurado piadista e mentor de aspirantes a cantor no reality show de calouros. Seu álbum mais recente, Texoma Shore, foi lançado no início deste mês. Shelton foi casado com a cantora country Miranda Lambert e namora Gwen Stefani há dois anos.

Shelton disse à People que mal pode esperar para provocar Adam Levine, vocalista do Maroon 5 e colega de The Voice, com seu novo título — que Levine conquistou em 2013. Dwayne “The Rock” Johnson foi o eleito em 2016, precedido por David Beckham, em 2015, e Chris Hemsworth, em 2014.

Confira abaixo outros homens que entraram para o ranking este ano:

Milo Ventimiglia, Justin Hartley e Sterling K. Brown

Os atores da série This is Us foram eleitos pela revista como o elenco mais sensual da TV americana.

Zac Efron

O ator que fez sucesso com High School Musical (2006) agora mostra o peitoral malhado em outros filmes bem mais adultos, como Baywatch: S.O.S. Malibu (2017).

Kumail Nanjiani

O ator e roteirista paquistanês faz sucesso com a série da HBO Silicon Valley e conquistou a crítica com o filme Doentes de Amor (2017), sobre sua vida amorosa.

50 Cent

O empresário e rapper 50 Cent, do icônico disco Get Rich or Die Tryin’, entrou para a lista da People, e afirmou em entrevista que a sensualidade está ligada à autoestima e simpatia.

Luis Fonsi

Dono do hit Despacito, o porto-riquenho Luis Fonsi, 39 anos, bateu diversos recordes com a canção e estabeleceu seu nome no mercado internacional.

Ben Platt

Revelação do musical adolescente A Escolha Perfeita, o ator e cantor Ben Platt, 24 anos, fez sucesso também nos Estados Unidos nos palcos da Broadway com as peças Dear Evan Hansen e The Book of Mormon

Armie Hammer

O ator americano ficou famoso como o Gabriel, de Gossip Girl, e se estabeleceu no cinema recentemente, com filmes como O Agente da U.N.C.L.E., Entourage: Fama e Amizade e, o mais recente, Me Chame pelo Seu Nome – apontado como forte concorrente ao Oscar em 2018.

Kofi Siriboe

O modelo e ator americano, de origem ganense, conquistou alguns papéis no cinema, mas ganhou mesmo o público com a série Queen Sugar, produção conduzida pela cineasta Ava DuVernay.

Ryan Gosling

Figurinha unanimidade entre os amantes de cinema, Gosling concorreu ao Oscar este ano por La La Land e levou o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical pelo filme.