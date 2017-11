‘Black Mirror’: trailers, fotos e detalhes da 4ª temporada

A série de ficção científica britânica Black Mirror está prestes a lançar sua quarta temporada. Apesar da Netflix não confirmar a data de estreia, a nova fase foi inicialmente prevista para o fim de 2017 — rumores sugerem que de janeiro de 2018 não passa. Para reforçar a ansiedade, o produtor do programa, Charlie Brooker, disse no Twitter nesta segunda-feira que o lançamento dos novos episódios era “iminente”.

Por enquanto, o canal de streaming liberou trailers de dois episódios além de algumas informações sobre os demais capítulos. Confira:

Arkangel

A prévia mostra uma mãe, vivida por Rosemarie DeWitt (de La La Land: Cantando Estações), que na tentativa de proteger a filha submete a garota a um estranho tipo de tratamento ou tecnologia. O episódio é dirigido por Jodie Foster. A atriz contou, em entrevista ao programa inglês The Jonathan Ross Show, que sua relação com a mãe a influenciou na hora de conduzir a trama. “É sobre a relação de mãe e filha e a beleza e estranha simbiose que as conecta. Sinto que essa relação tem uma relevância pessoal muito grande em minha vida”, diz Jodie. A mãe da atriz, Evelyn, sofre de demência e já não reconhece mais a família. “Somos muito próximas, mas não estamos mais em sua mente”, diz.

Crocodile

Dirigido pelo australiano John Hillcoat (Os Infratores), o episódio fala de outro assunto sensível ao seriado: memórias. Ambientado na Islândia, o capitulo se passa em um futuro em que lembranças não são mais propriedade particular, podendo ser acessadas por outras pessoas. A trama lembra outro popular episódio da série, Toda a Sua História, terceiro da primeira temporada, em que memórias são gravadas por um dispositivo instalado nos seres humanos. Neste, ao que tudo indica, a diferença será a confiabilidade das memórias, já que elas podem ser criadas. Andrea Riseborough (de A Guerra dos Sexos) é a protagonista juntamente com Kiran Sonia Sawar (Murdered by My Father).

Hang the DJ

O episódio se passará em um universo alternativo, com um clima parecido com o popular capítulo Queda Livre, o primeiro da terceira temporada. Segundo a produtora Annabel Jones, em entrevista ao jornal The Independent, Hang the DJ terá muitas cenas sensuais. Timothy Van Patten (de séries como Boardwalk Empire e Família Soprano) é o responsável pela direção. No elenco estão os atores Georgina Campbell (Rei Arthur: A Lenda da Espada), Joe Cole (Olhos da Justiça) e George Blagden (Vikings).

USS Callister

Com direito a efeitos especiais, o episódio parece ser o mais ambicioso da nova fase. A jornalista do The Hollywood Reporter Jackie Strause afirmou que o capítulo é “sombrio, cômico e um sensível épico espacial diferente de tudo que já foi visto em Black Mirror”. A direção ficou com Toby Haynes, que já conduziu episódios das séries Doctor Who e Sherlock. Jesse Plemons, um dos atuais queridinhos de Hollywood, é o protagonista. O ator se destacou ao trabalhar em séries como Fargo e Breaking Bad, e filmes como Aliança do Crime e Feito na América. Cristin Milioti (de How I Met Your Mother), Jimmi Simpson (Westworld) e Michaela Coel (Chewing Gum) reforçam o elenco.

Metalhead

O enredo do episódio não foi divulgado. O que se sabe é que será o primeiro totalmente em preto e branco do seriado. A partir do nome eleito para a direção, dá para imaginar um pouco o clima da trama. O diretor David Slade já conduziu episódios de séries tensas, como Hannibal e American Gods, e ficou conhecido pelos filmes Menina Má.Com e A Saga Crepúsculo: Eclipse. No elenco estão confirmados Maxine Peake (A Teoria de Tudo), Jake Davies (Cyberbully) e Clint Dyer (do filme Desconhecido).

Black Museum

Assim como foi feito na terceira temporada, finalizada com um episódio de 90 minutos, o ótimo Odiados pela Nação, a quarta fase do programa também terá um encerramento de luxo: Black Museum terá a mesma duração de longa-metragem e vai narrar três histórias. Como mostra o trailer, o capítulo tem um tom de terror e promete cenas tensas. O diretor do episódio será Colm McCarthy (Melanie – A Última Esperança), com Douglas Hodge (The Night Manager), Letitia Wright (Pantera Negra) e Babs Olusanmokun (Os Defensores) no elenco.