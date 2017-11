O Bistrô do Victor está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Bistrô do Victor, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 55,00) e no jantar (R$ 65,00), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: coquilles de siri (tradicional carne de siri victor preparada com molho branco e finalizada com vinho branco e queijo parmesão gratinado)

Prato Principal: camarões à parmegiana com espaguete envolto no queijo de coalho ou camarões à milanesa, espaguete ao molho ao sugo envolto no queijo de coalho

Sobremesa: mousse de chocolate meio amargo com calda de cupuaçu

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para água, suco, refrigerante, chá da casa, drinque mojito ou taça de vinho Olaria tinto ou branco).

BISTRÔ DO VICTOR. Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Mossunguê, ☎ 3317-6920 (92 lugares). 11h30/22h30 (dom. 12h/22h). Aberto em 2008. $$$