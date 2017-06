Billboard destaca parceria de Anitta, Vittar e Diplo: ‘Quente’

Anitta, mais uma vez, virou notícia lá fora. Nesta sexta-feira, o site da revista americana Billboard destacou a gravação do clipe de Sua Cara em um cenário árido. “Diplo, Anitta e Pabllo Vittar deixam o deserto quente”, elogia a publicação, responsável pelo ranking das músicas mais tocadas nos EUA.

O single Sua Cara é uma parceria de Anitta e Pabllo Vittar com o DJ americano Diplo, do grupo de eletrônica Major Lazer. O clipe do single foi gravado no deserto do Marrocos e teve imagens dos bastidores divulgadas nas redes sociais dos músicos.

“As coisas esquentaram no Twitter de Diplo. O produtor postou algumas fotos em suas redes posando com as cantoras brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, que parecem ardentes no meio do deserto”, diz a Billboard, que descreve o single Sua Cara como uma “salada tropical”.

Se as imagens do clipe fizeram sucesso, a gravação teve percalços. Anitta relatou que sofreu com o calor do Marrocos e com a distância entre o cenário desértico e o hotel. “Para chegar aqui, desespero. Quase chorei umas cinco vezes”, disse a cantora, em vídeo no Instagram. “Vou fazer a blogueira, mostrar tudo lindo e falar ‘Foi ótimo, olha que tudo lindo, olha que coisa linda’. Mentira, calor da p***a”, se queixou.