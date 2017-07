Biel precisa renovar documentos para não ser extraditado dos EUA

Há quatro meses nos Estados Unidos, MC Biel — que agora responde por Gah — tem 60 dias para voltar ao Brasil, ou poderá ser extraditado. Depois do episódio de assédio contra uma jornalista, situações que envolveram comentários preconceituosos e acusação de atropelamento, o cantor foi passar um tempo em Los Angeles com visto de turista, que permite ao portador ficar seis meses no país.

Caso queira continuar em terras americanas, Biel pode recorrer a um visto de estudante — se estiver fazendo algum curso nos Estados Unidos — ou pleitear um green card, que o tornaria um cidadão americano. No entanto, o governo de Donald Trump impõe cada vez mais entraves ao processo para obter um visto permanente. O cantor mora com a noiva, Duda Castro, naturalizada no país.

Recentemente, Biel tentou um ato de remissão pelos erros cometidos no ano passado, que o forçaram a dar uma pausa na carreira. O cantor lançou um vídeo em que diz que vivia um personagem e que só agora está “tomando as rédeas” da própria vida, e para marcar a mudança, decidiu adotar um novo nome artístico: Gah.