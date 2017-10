Bibi Perigosa real homenageia policial que prendeu seu ex-marido

Inspirada em um caso real, a história de Bibi Perigosa (Juliana Paes) em A Força do Querer ganhou um easter egg, como são chamadas as pistas inseridas nas tramas para remeter a influências, referências e outros pontos correlatos. Participou da operação que resultou na prisão do traficante Rubinho (Emílio Dantas), marido de Bibi, o policial que investigou o Rubinho original: Saulo, ex-marido de Fabiana Escobar, que contou a sua história no livro Perigosa e atraiu a atenção da autora Gloria Perez.

Reinaldo Leal, o policial em questão, passa longe de ser visto como inimigo por Fabiana, que fez um post em homemagem a ele no Instagram. “Além de não sentir raiva, tenho muita admiração pelos profissionais que eles são. #Descubra#Aforçadoquerer #Bibiperigosa#FabianaEscobar“, escreveu Fabiana.

“Mesmo eu tendo fugido deles, me receberam com respeito na delegacia quando fui buscar meu laptop apreendido”, continuou Bibi na legenda de uma foto em que aparece com Reinaldo e um exemplar de seu livro, reeditado pela Novo Século com tiragem de 30.000 cópias. Ela segue listando as razões por que admira Reinaldo, em vez de ter raiva dele. “Não forjaram 1 grão de areia no intuito de condenar meu ex. Ele só foi condenado exatamente pelos atos que realmente cometeu. Tentaram ajudar meu ex, incentivando que ele voltasse a estudar, inclusive tentando arrumar um meio dele fazer ensino a distância pela PUC”, diz.

Ela continua, citando mais duas razões para admirar o candidato a algoz. “Através do trabalho justo e bem feito deles e o olhar humanizado deles para comigo e meu ex, aprendi e entendi o valor profissional deles. Eu fui criada em área de risco, a vida inteira dominada pelo tráfico e assim também aprendi que polícia era inimigo. Pois com eles aprendi que as coisas não são bem assim. Eles, com o profissionalismo deles, me ensinaram que existem profissionais bons que apenas fazem seu trabalho”, escreve. “Eu sempre agradeço às pessoas que passaram por mim nessa trajetória e ele, mesmo tendo sido uma grande pedra no meu sapato, foi importante nesse meu caminho de volta.”

“O Reinaldo é um homem bom, trabalhador, pai de família, músico, honesto, que faz seu trabalho sem nenhum tipo de ranço. Então, hoje venho agradecer a ele por ter sido um policial profissional e honesto”, concluiu Bibi.