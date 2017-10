Bibi Perigosa real comentará final de ‘A Força do Querer’ ao vivo

Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real que inspirou a personagem de Juliana Paes em A Força do Querer, comentará em VEJA o final da novela das 9 da Globo, nesta sexta-feira. Os comentários de Bibi poderão ser conferidos no site a partir das 21 horas. Além disso, antes do último capítulo do folhetim de Gloria Perez ir ao ar, Bibi participará de um vídeo ao vivo na página de VEJA no Facebook. Ela também entrará em uma live no primeiro intervalo comercial da novela e em outro vídeo no decorrer do capítulo.

Assim como a Bibi do folhetim, Fabiana se casou com um homem que seria preso por tráfico. Enquanto o marido da novela é Rubinho (Emilio Dantas), o companheiro da vida real era Saulo de Sá Silva, conhecido como Pinga ou, ainda, Barão do Pó da Favela da Rocinha. Depois da prisão do marido, com quem ela ficou por catorze anos, até 2010, Bibi Perigosa começou, ela mesma, a tocar os negócios ilícitos, sem nunca ter sido presa. Essa história ela contou em um blog pessoal e no livro Perigosa, que lançou em 2013.