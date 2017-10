Bibi Perigosa descobre traição de Rubinho e surra rival

A traição de Rubinho (Emilio Dantas) não acabou bem para a novinha Carine (Carla Diaz) no capítulo desta sexta-feira (6) de A Força do Querer. Quando Bibi Perigosa (Juliana Paes) descobre que Carine ficou em um hotel com Rubinho – que sumiu de casa o dia inteiro -, na cidade em que o casal está foragido, ela enlouquece.

“Cachorra! Cadê ele?”, pergunta Bibi para Carine após ir atrás do marido e cruzar com sua amante na rua. A novinha, abusada, provoca a Perigosa: “Não sabe do teu homem, eu que vou saber?” É o bastante para começar a briga, com bofetada, puxão de cabelo e empurrões. Carine consegue devolver na cara de Bibi um dos tapas que levou. A Perigosa não deixa barato e bate com a cabeça da novinha várias vezes no capô de um carro. Por fim, Bibi arranca o mega hair (aplique) da novinha.

Moradores do local conseguem separar as duas e Carine entra num táxi. Bibi volta para casa com os cabelos da rival nas mãos

Ao chegar em casa, Bibi chora e confronta Rubinho. O bandido ainda vai se fazer de desentendido. “Eu não sei de Carine. Deve ter sido o Kikito [Marcos Junqueira] que trouxe essa mulher aqui”. Mas Bibi não cai na conversa e joga os cabelos da amante na cara marido.

No capítulo de segunda-feira, Rubinho vai preso. Na cadeia, ele levará outro fora de Bibi. A Força do Querer termina no próximo dia 20 de outubro.