Bibi ‘passa visão’ de traição para Rubinho e novela bomba: 45 pontos

A Força do Querer começou sua última semana a toda: o capítulo desta segunda-feira apresentou o acerto de contas entre a Bibi Perigosa (Juliana Paes) e o marido, o traficante Rubinho (Emílio Dantas), que ela descobriu tê-la traído com uma novinha do Morro do Beco, onde é um dos chefes da boca do tráfico. Foi o primeiro dos vários desfechos que Gloria Perez reservou para os derradeiros episódios da novela, que bombou com a cena. O capítulo desta segunda marcou 45 pontos no Ibope na Grande São Paulo, e no Rio chegou a 48.

Bibi foi até a prisão encerrar o casamento com Rubinho, decisão que tomou depois que o bandido a obrigou a retirar o dinheiro da pensão do filho de ambos com a amante, Carine (Carla Diaz). Ele tentou mostrar para Bibi que ela estava errada ao deixá-lo por causa da novinha.

“Eu te dei vida boa, você gostou”, ele disse, diante da queixa da agora ex-mulher. “Eu gostei. Eu me iludi. Não vou ser a primeira nem a última a cair nessa cilada. Se eu pudesse voltar atrás, nunca que eu tinha largado o meu noivo. Nunca que eu tinha rompido o meu noivado para ir atrás de você naquele restaurantezinho. Nunca que eu tinha botado fogo naquele restaurante por sua causa”, ela rebateu, irritada.

Quando já ia deixar a cadeia, Bibi lançou uma bomba que fez Rubinho berrar de raiva. “Bem antes de botar um chifre em mim, você teve o seu, Rubinho. Eu encontrei o homem que foi o meu noivo, um homem lindo, maravilhoso, gostoso. Huuuum, ah… E ele me queria. Ele me queria de volta. Eu teria ido com ele, linda, se eu não tivesse feito a merda de colocar fogo naquele restaurante por tua causa. Sabe por que eu não fiquei com ele? Porque eu achei que não tinha mais volta pra mim”, ela contou, degustando cada palavra. “Só esqueci de falar quem foi. O Caio. Seu advogado. E todo mundo sabia de nós dois.”

Não foi só no Ibope que a novela estourou. Nas redes sociais, o público foi ao delírio com a virada de mesa de Bibi, que para muitos era uma pata na história.