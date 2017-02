Beyoncé vai se apresentar de barrigão no Grammy 2017

Beyoncé vai se apresentar no Grammy 2017. A informação foi dada por seu pai, Mathew Knowles, ao programa de TV The Insider, enquanto comentava a gravidez da filha, que esta semana anunciou que espera gêmeos.

Em entrevista ao programa The Insider, Knowles, que tem uma relação distante com Beyoncé, conta que não sabia da gravidez e que, assim como os fãs da cantora, foi pego de surpresa. “Nós conversamos pelo telefone, ela estava meio cansada, pois estava ensaiando para a sua apresentação no Grammy”, entregou.

O palco do Grammy é um lugar comum para Beyoncé. Ela já se apresentou, com sua carreira-solo, seis vezes na cerimônia. A última foi em 2015. Desta vez, ela deve finalizar a noite como uma das principais vencedoras. Com nove indicações pelo disco Lemonade, a cantora é favorita para algumas das categorias principais, como a de álbum do ano.

Vale lembrar que em 2011 Beyoncé anunciou a gravidez da primeira filha durante o MTV Video Music Awards. Ao fim da apresentação de Love on Top, a cantora abriu um botão do blazer e acariciou a barriga, confirmando os rumores que corriam na época.