Decote, que decote? Beyoncé usa colar de R$ 37 mi no Grammy

Por causa de sua apresentação inspirada na Santa Ceia, Beyoncé foi a grande estrela da 59ª edição do Grammy, que aconteceu no domingo. Como se já não tivesse brilho próprio o suficiente, no segundo look da noite ela usou colar de diamantes Lorraine Schwartz que custa 12 milhões de dólares, cerca de 37,4 milhões de reais.

O valioso acessório foi usado para arrematar o vestido de paetês com decote geométrico assinado Peter Dundas — e para destacar algo além de pele no generoso decote da roupa. Além do longo vermelho, ele também assinou o vestido bordado e o conjunto dourado usados pela cantora no show.

A moral da história é que Beyoncé pode ter perdido os principais prêmios da noite, mas segue diva e com a conta bancária estufada como seu barrigão de gêmeos.

(Com Estadão Conteúdo)