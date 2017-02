Beyoncé processada por usar voz de youtuber morto em música

O caso poderia ser visto como uma homenagem, mas acabou na Justiça. Beyoncé usou a voz de Messy Mya, um youtuber gay e negro de Nova Orleans, morto em 2010, em Formation, música que é o carro-chefe de seu último disco, Lemonade. Os herdeiros do cantor, porém, não gostaram do sample: eles estão processando a cantora por usar a voz de Mya sem permissão, segundo informações do site americano TMZ.

Os herdeiros de Anthony Barré, o nome verdadeiro de Messy Mya, estão pedindo 20 milhões de dólares em direitos autorais e outros danos pela cantora usar algumas das últimas palavras gravadas pelo rapaz em seu hit, lançado em janeiro de 2016, e hoje na disputa pelas principais categorias do Grammy 2017.

A voz de Messy Mya aparece três vezes no clipe de Formation. Logo no começo, é possível ouvir as frases “what happened at New Orleans?” (“o que aconteceu em Nova Orleans?”, em tradução literal), e “Bitch, I’m back by popular demand” (“Vadia, eu estou de volta pela demanda popular”, em português). Em um minuto de vídeo, o rapper volta a falar: “Oh, yeah, I like that” (“Oh, yeah, eu gosto disso”).

Formation é o maior hit recente de Beyoncé. A canção fala sobre a violência policial contra negros e o racismo na cultura americana, assim como outras faixas do álbum Lemonade. Messy Mya foi assassinado a tiros em 2010.

Confira abaixo alguns vídeos originais de Messy Mya e o clipe de Beyoncé: