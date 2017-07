‘Beyoncé branca’ é retirada do Museu Madame Tussauds de NY

O Museu Madame Tussauds de Nova York retirou de suas instalações a estátua de cera de Beyoncé após controvérsias em torno da pouca semelhança entre a obra e a cantora, especialmente pelo fato da escultura ser mais clara que sua musa.

“A nossa talentosa equipe de escultores se esforça muito para garantir que todas as nossas figuras de cera sejam pintadas com precisão e se pareçam com a celebridade que representam”, disse o Madame Tussauds em declarações ao jornal The New York Times a respeito da polêmica.

O museu, que não especificou quando voltará a expor a estátua, alegou que a iluminação, aliada aos flashes das fotografias, pode “distorcer” a cor das estátuas de cera, algo que os escultores não podem prever no momento da confecção.

(Com agência EFE)