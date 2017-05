Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal podem fazer filme no Rio

Os atores Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal estão em fase de negociação para participar do filme Rio, ambientado, como sugere o título, no Rio de Janeiro. Com direção do italiano Luca Guadagnino (de A Piscina), o longa narra a história de um jornalista (Gyllenhaal) que visita um amigo rico (Cumberbatch) no Rio de Janeiro. A viagem turística muda de clima quando o repórter é obrigado a forjar a morte do colega.

Apesar de não confirmar a participação como atores no longa, Gyllenhaal e Cumberbatch já estão envolvidos na produção. Segundo o site Variety, a ideia é exibir o filme no Festival de Cannes. Ainda não há previsão de data.