Ben Jor não viu Mister Brau mas já gostou

Sozinho num canto do camarote Número 1, na Sapucaí, Jorge Ben Jor estava chateado porque não faria sua costumeira apresentação naquela noite. “Depois de anos no comando, não fui chamado para tocar”, desabafou. Sorria e batia papo com os fãs que vinham cumprimentá-lo. “Você precisava comandar essa festa”, dizia um deles.

O cantor passa mais da metade do ano em Orlando, na Flórida, onde vive em um condomínio fechado. E só recentemente descobriu que seu estilo de vida foi a inspiração para Mister Brau, série estrelada por Lázaro Ramos e Taís Araújo. “Foi a mulher do Caetano quem me contou”, disse. Jorge ainda não viu nenhum episódio da série — mas já gostou.