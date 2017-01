Ben Affleck vai atuar no novo Batman, longe da direção

O ator e diretor Ben Affleck vai protagonizar, mas não dirigir o novo filme do Batman, que está sendo preparado pelo estúdio Warner Bros. Em princípio, estava previsto que Affleck fosse o diretor e protagonista do longa, mas há algumas semanas circulavam rumores em Hollywood que ele somente atuaria no filme. Finalmente, Affleck e Warner Bros. confirmaram as informações. “Há certos personagens que ocupam um lugar especial nos corações de milhões de pessoas”, disse Affleck à revista americana Variety. A Warner busca agora um nome para comandar o projeto, parte da ambiciosa adaptação do universo da DC Comics para o cinema.

“Interpretar esses personagens exige concentração, paixão e o melhor desempenho que posso dar. Ficou claro que não posso fazer os dois trabalhos no nível que exigem”, completou o ator, explicando que agora buscará um diretor “parceiro” para trabalhar em conjunto neste “filme extraordinário”.

Além disso, Ben Affleck esclareceu que continua “extremamente comprometido” com o projeto, cujo roteiro escreveu ao lado de Geoff Johns, e disse que estava ansioso para apresentar o longa-metragem aos fãs de Batman no mundo todo.

O ator deu vida pela primeira vez ao Homem-Morcego no filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016), uma superprodução que arrecadou 873 milhões de dólares, segundo o site especializado Box Office Mojo, mas teve uma recepção discreta entre os críticos.

Affleck voltará a colocar a máscara em Liga da Justiça, o filme que deve estrear em novembro, onde Batman se unirá a Superman (Henry Cavill), Mulher Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher).

(Com agência EFE)