Ben Affleck se ‘vinga’ de irmão premiado no Globo de Ouro

Vencedor do prêmio de melhor ator de filme dramático no Globo de Ouro 2017 por sua atuação em Manchester à Beira-Mar, Casey Affleck ficou tão emocionado ao receber a estatueta que simplesmente apagou um fato importante da memória: o apoio recebido ao longo dos anos de seu irmão mais famoso, Ben Affleck.

O apagão não passou despercebido ao apresentador Jimmy Kimmel. Nesta segunda-feira, durante uma entrevista com Ben, que compareceu ao programa para falar sobre seu último trabalho, Live by Night, Kimmel provocou: “Ele agradeceu à Amazon, que é uma loja pela qual você aluga novelas, que vende livros, essas coisas. Ele agradeceu ao Matt Damon, que é uma pessoa má. Ele agradeceu aos produtores, a um monte de gente… Mas eu percebi que teve uma pessoa que não foi mencionada”, disse. Segundo o apresentador, Casey esqueceu de “seu modelo”, do “homem que pavimentou o caminho para ele no mundo do entretenimento”.

Ben Affleck concordou: “Eu fiquei um pouco surpreso. Esse é o tipo de coisa que eu faria, sabe… Eu agradeço às pessoas”, brincou. O ator aproveitou a deixa para alfinetar o irmão, dizendo que ele será o primeiro vencedor do Oscar (Casey é tido como um forte concorrente) a “não escovar os dentes dos 10 aos 14 anos”. O astro ainda “revelou” que o caçula não abaixa as calças no mictório e que tem pavor de borboletas.