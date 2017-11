Beijo em ‘Stranger Things’ deixou atriz mirim estressada

(Atenção: este texto contém spoilers do último episódio da segunda temporada de Stranger Things)

Uma das últimas cenas da segunda temporada de Stranger Things está causando controvérsia na internet. Em um dos capítulos de O Universo de Stranger Things, programa disponível na Netflix em que os atores e diretores do seriado comentam a nova temporada, a atriz Sadie Sink, que interpreta Max, afirma que ficou estressada por causa da cena em que beija Caleb McLaughlin, que vive o personagem Lucas. Segundo ela, o beijo não estava previsto no roteiro.

Sadie conta que Ross Duffer, um dos criadores da produção, perguntou a ela sobre a cena de beijo assim que ela chegou ao set de filmagem para gravar as sequências do baile. “O beijo não estava escrito no roteiro”, diz a atriz de 15 anos. “Fiquei estressada o dia todo, pensando: ‘Oh, meu Deus, eu vou ter que…’”

Duffer responde: “Você reagiu tão fortemente a isso – eu só estava brincando (ao falar sobre o beijo) – e você surtou tanto que eu pensei: ‘Bom, agora vou ter que fazer essa cena’. Foi isso o que aconteceu e por isso estou dizendo que foi culpa sua”.

No episódio, eles ainda comentam que o beijo precisou ser regravado várias vezes porque o operador de câmera estava com dificuldades para captar o momento da maneira como os diretores queriam.

Nas redes sociais, vários espectadores criticaram a posição dos diretores. “O trabalho do diretor é obter o melhor desempenho de seus atores e garantir que eles se sintam seguros e confortáveis”, escreveu uma pessoa no Twitter. “O diretor, um homem adulto, percebeu que a atriz adolescente estava desconfortável com uma situação, o que fez com que ele ficasse COM MAIS VONTADE de colocá-la naquela situação.”