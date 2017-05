‘Beckham nos fazia sentir como menininhas’, diz ator de ‘Rei Arthur’

Se foi massacrado por críticas por sua atuação em Rei Arthur – A Lenda da Espada — uma delas o comparava à pedra onde foi fincada a espada da história, pobrezinho –, no set, David Beckham foi o verdadeiro rei. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o protagonista, o também bonitão Charlie Hunnam, contou que os marmanjos do elenco se portavam “como garotinhas em um show do Justin Bieber” diante do ex-jogador.

O próprio Hunnam diz não ter sido tão impactado pela presença de Beckham. Mas, elegantemente, jurou que o jogador deu tudo de si na atuação — aquele papo de atleta ao sair de campo.

Hunnam ainda fez um elogio pouco convincente a Beckham, de quem destacou também a “ética” no trabalho. “Eu acredito que ele estava muito bem, para um cara que nunca tinha feito isso antes”.

Essa não foi a primeira vez que David Beckham gravou para as telonas: em O Agente da U.N.C.L.E., o britânico aparece logo no começo do filme, como um projetista.